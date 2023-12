Gegen Sparmaßnahmen der Bundesregierung Landwirte aus der Region protestieren in Berlin

„Wir werden der Wettbewerbsfähigkeit beraubt“, sagt auch sein Kollege Hüllen. Dass Landwirte nun aufgrund ihres Dieselverbrauchs tiefer in die Tasche greifen sollen, sei nicht durchdacht: „Wir wissen, dass Diesel klimaschädlich ist. Das leugnen wir auch nicht. Aber es gibt im Moment keine Alternative zu dem Dieselmotor auf unseren Ackerflächen, die so stark ist, dass wir unsere Arbeit damit machen können“, so Hüllen. Es fehle vor allem an politischer Unterstützung für die Weiterentwicklung von klimafreundlichen Alternativen. Auch die Lebensmittelsicherheit sieht Hüllen in Gefahr, wenn die Preise für regionale Lebensmittel weiter steigen und die Zahl der Importe wächst.