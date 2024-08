Fußball-Nationalmannschaft Gündogan beendet DFB-Laufbahn: „Sehr viel Stolz“

Nagelsmann hatte auf Gündogan gehofft, weil in Toni Kroos bereits „ein Pfeiler wegfällt“. Kroos hatte seine Profi-Karriere nach der EM komplett beendet. Auch Thomas Müller hatte sich bereits entschieden, nicht mehr für die Nationalmannschaft zu spielen. Ob Manuel Neuuer weitermacht, ist derzeit offen. DFB-Sportdirektor Völler hat eine zeitnahe Entscheidung über Neuers Zukunft in der Fußball-Nationalmannschaft angekündigt. „Es wird sicherlich vor der Nominierung, die wird übernächste Woche sein, bis dahin wird es eine Entscheidung geben, was Manuel angeht“, sagte Völler am Sonntag bei Sport1.