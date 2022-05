Krieg gegen die Ukraine : Habeck: Auswirkungen russischer Sanktionen „überschaubar“

Berlin Ein Dekret aus Moskau sorgt für Unruhe. Der Kreml verhängt Sanktionen gegen ehemalige Auslandstöchter des russischen Gazprom-Konzerns, die sehr aktiv auf dem deutschen Markt sind. Die Auswirkungen seien dennoch begrenzt, heißt es.

Täglich würden jetzt zehn Millionen Kubikmeter Gas aus Russland nicht mehr geliefert, sagte der Grünen-Politiker in Berlin. „Das ist eine Menge, die kompensierbar ist, und die Unternehmen sind dabei, das Gas über andere Quellen zu beschaffen.“ Der Großhandelspreis sei um 14 Prozent gestiegen. „Das ist nicht schön, aber es entspricht den normalen Schwankungen seit Kriegsbeginn.“

Am Mittwoch hat die russische Regierung Geschäfte mit Gazprom Germania und anderen ehemaligen Tochtergesellschaften des russischen Staatskonzerns Gazprom im Ausland untersagt. Die Regelung betrifft insgesamt 31 Firmen. Gazprom Germania war Anfang April unter staatliche deutsche Kontrolle gestellt worden.

„Lage ist beherrschbar“

Der Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, sagte: „Es ist ein chirurgisches Dekret.“ Moskau hätte schließlich auch Gazprom Germania und alle seine Töchter sanktionieren können, was aber nicht geschehen sei. „Man tut das dann, wenn man differenzieren möchte.“ Es seien nur Handels- und Speichertöchter von Gazprom Germania betroffen, nicht aber Netzbetreiber. Russland könne also weiter Gas liefern, nur an andere Händler. Es handle sich um ein „sehr planvolles, präzises Dekret, um weiter mit Deutschland Geschäfte tätigen zu können, aber nicht mehr zu den alten Vertragskonditionen“.