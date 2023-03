Umfrage : Jeder vierte Deutsche will beim Reisen sparen

Jeder vierte Deutsche will beim Reisen sparen

Fluggäste gehen mit Rollkoffern am Flughafen Berlin Brandenburg durch das Terminal 1. Foto: Christoph Soeder/dpa

München Der ADAC diagnostiziert den Deutschen nach einer Umfrage ein aufgestautes Urlaubsbedürfnis. Doch beim Geld wird es schwierig.

Nach den Corona-Jahren sind die Deutschen urlaubsreif - aber sie müssen sparen. 32 Prozent der rund 5000 Befragten berichteten in einer heute vorgestellten Studie des ADAC von einem im Vergleich zum Vorjahr gestiegenen Urlaubsbedürfnis. Nur bei sechs Prozent ist es gesunken.

Noch 2021 hatten nur 11 Prozent von einem sinkenden Budget berichtet. Hier könnte allerdings auch der Vergleich mit dem ersten Corona-Jahr 2020 das Ergebnis beeinflusst haben, in dem viele Reisen ausfielen. Allerdings sagten auch 38 Prozent der Befragten, dass sie erwarten, dass sich ihre finanzielle Situation dieses Jahr etwas oder deutlich verschlechtern wird.

31 Prozent wollen billiger reisen

Wer dieses Jahr weniger Geld zur Verfügung hat, will in 31 Prozent der Fälle billiger reisen und Abstriche beim Komfort hinnehmen. 20 Prozent der Menschen mit gesunkenem Budget wollen weniger oder kürzer reisen, 17 Prozent sogar ganz auf eine Reise verzichten. Allerdings werden auch 23 Prozent ein größeres Budget und 51 Prozent ungefähr gleich viel Geld für den Urlaub zur Verfügung haben. Die größeren Budgets sollen der Umfrage zufolge vor allem in mehr Komfort sowie häufigere oder längere Reisen fließen.