Flüchtlinge Hunderte suchen auf Kanareninsel El Hierro Schutz

Madrid · Auf der spanischen Ferieninsel El Hierro kamen in den vergangenen zwei Tagen Hunderte Geflüchtete an. Angesichts des guten Seewetters wird damit gerechnet, dass sich in den nächsten Tagen Tausende von Migranten auf den Weg Richtung Kanaren machen könnten. „Wir wollen nicht das Lampedusa im Atlantik werden“, sagen die regionalen Politiker auf den Kanaren. Sie fordern schnelle Hilfe von Spaniens Regierung und der EU.

05.10.2023, 14:34 Uhr

Mitarbeiter des Roten Kreuzes sind im Einsatz, nachdem mehr als 400 Einwanderer illegal auf der Insel ankamen. Foto: dpa/Europa Press





