American Football : Kansas City Chiefs gewinnen spektakulären Super Bowl

Glendale Angeschlagen führt Quarterback Patrick Mahomes seine Kansas City Chiefs in einem der packendsten Super Bowls der Football-Geschichte zum Triumph. Auch ein Pop-Star sorgt für Furore.

Nach dem Triumph in einem der spektakulärsten Super Bowls der Geschichte gaben Patrick Mahomes und Travis Kelce die Vorsänger für die Fans der Kansas City Chiefs. Mit der Vince Lombardi Trophy in der Hand und im Konfetti-Regen brüllten die beiden wichtigsten Football-Stars der Chiefs ihre Freude über das 38:35 gegen die Philadelphia Eagles ins Mikrofon und bekamen einen Chor zur Antwort.

Seit sechs Jahren spielt der 27-Jährige in der NFL und ist nun bereits zwei Mal Super-Bowl-Champion, zweimal wertvollster Spieler der Partie und zweimal wertvollster Spieler der Hauptrunde. „Das ist Pat Mahomes“, schrie sein kongenialer Partner Kelce - und stimmte „Fight for Your Right“ von den Beastie Boys an. Kurz vor der Halbzeit war Mahomes noch angeschlagen vom Feld gehumpelt, und führte die Chiefs danach zum insgesamt dritten Super-Bowl-Triumph der Team-Historie. Kicker Harrison Butker entschied die Partie mit einem Field Goal acht Sekunden vor Schluss.