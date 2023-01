16. Spieltag : Kein Sieg beim Sommer-Debüt: Bayern nur mit Remis in Leipzig

Kein Sieg beim Sommer-Debüt: Bayern nur mit Remis in Leipzig

Leipzig Die Bayern spielen beim Debüt von Yann Sommer im Tor gefällig, aber nicht überragend. Die Quittung bei RB Leipzig bekommt der Rekordmeister kurz nach der Halbzeitpause.

Die Konkurrenz kann ein bisschen hoffen, der FC Bayern hat beim Yann-Sommer-Debüt den perfekten Auftakt in die Restsaison der Fußball-Bundesliga verpasst.

Der Rekordchampion kam einen Tag nach der Verpflichtung der neuen Nummer eins bei Verfolger RB Leipzig nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus. Der SC Freiburg könnte mit einem Sieg an diesem Samstag beim VfL Wolfsburg bis auf zwei Zähler an die Münchner heranrücken, RB bleibt sechs Zähler zurück.

Vor 47.069 Zuschauern in der ausverkauften Leipziger Arena brachte Eric Maxim Choupo-Moting in der 37. Minute den Titelverteidiger in Führung. Marcel Halstenberg (52.) glich wenige Minuten nach der Pause für den ehemaligen Club von Bayern-Trainer Julian Nagelsmann aus.