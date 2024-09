Bundesliga-Spitzenspiel Kein Sieger im Wiesn-Gipfel - Traumtor von Pavlovic

Kurios ging es nach dem Seitenwechsel los. Nach einer langen Flanke von Kane traf Serge Gnabry erst den Innenpfosten und im Nachschuss die Latte (48.). Bayern drängte auf die Führung, störte das Leverkusener Aufbauspiel wie schon in Hälfte eins früh und energisch. Olise scheiterte aus bester Position am glänzend parierenden Bayer-Keeper Lukas Hradecky (57.). In den letzten Minuten entwickelte sich eine spannende Schlussphase, das ganz große Risiko gingen aber beide Mannschaften nicht.