2. Liga „Keine Sekunde Schlaf“: Darmstadt meldet sich oben zurück

„Wir haben uns belohnt für all das, was wir nicht so falsch gemacht haben als Lilien-Familie“, sagte Frisch über den Club, der von Trainer Torsten Lieberknecht wieder zurück in die Erstklassigkeit geführt wurde. Lieberknecht bekam an einem feuchtfröhlichen Freitagabend reichlich Bier ab, sein Dank galt in der Stunde des Erfolgs auch seinem Vorgänger Dirk Schuster.