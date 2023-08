Klarer Sieg gegen Finnland Deutsche Basketballer legen WM-Rekordstart hin

Nach einem schwachen Start war erst mit einigen Wechseln mehr Bewegung in die Partie gekommen. Bonga, Thiemann und Niels Giffey zeigten nach schwächeren Wochen diesmal riesigen Einsatz und großes Selbstvertrauen. In dieser Form dürfte Deutschland auch für die größten Turnierfavoriten um die USA und Kanada zu einem harten Prüfstein werden. Auf die Frage, ob sein Team noch besser sei als bei EM-Bronze vor einem Jahr, lächelte Herbert nur. „Sie sollten mich das am 10. September noch einmal fragen“, sagte der 64-Jährige. An diesem Tag findet in Manila das WM-Finale statt.