Feierstunde im Plenarsaal Klaus Töpfer gegen Anwerbeoffensiven

Nun haben die Organisatoren dem bekanntermaßen streitbaren Töpfer für die Podiumsdiskussion zur Zukunft der Vereinten Nationen durchaus profunde Gegensprecher zur Seite gestellt. In einer Art Kathederrede oder Katheder kanzelt der Völkerrechtler Stefan Talmon, Professor an der Universität Bonn, Töpfers Ideen als Utopie ohne Chancen auf Realisierung ab. Der Weltsicherheitsrat tage noch heute nach der provisorischen Geschäftsordnung aus dem Nachkriegsjahr 1946, berichtet Talmon. In 52 Jahren habe es keine Veränderung mehr gegeben. Man müsse die UN in Deutschland weniger idealistisch und dafür nüchterner betrachten. Ihre Ideale von Menschenrechten, Rechtsstaatlichkeit und Liberalismus seien in der Mehrzahl der 193 Mitgliedsstaaten nicht erfüllt.