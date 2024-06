EURO 2024 Koeman lobt Party-Retter Weghorst: „Großartige Mentalität“

Als nächster Gegner wartet in der Gruppe D am Freitag (21.00 Uhr) in Leipzig Titel-Mitfavorit Frankreich auf den Europameister von 1988. „Das wird ein komplett anderes Spiel. Die Franzosen haben mehr Qualität als die Polen“, sagte der zum „Man of the Match“ gewählte Gakpo. „Die haben auch eine andere Spielweise.“