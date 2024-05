Nationalmannschaft Königlicher Kroos hört nach EM auf: „Happy und traurig“

Der Fußball stand praktisch in seinem gesamten bisherigen Leben im Mittelpunkt. „Deshalb geht die Entscheidung nicht ganz so leicht über die Lippen.“ Er sei gleichzeitig „sehr happy und sehr traurig“, berichtete Kroos. Der Weltmeister von 2014 ist für konsequente und für selbstbestimmte Entschlüsse bekannt. Nach dem WM-Triumph 2014 in Brasilien wechselte er vom FC Bayern zum größten Club der Welt, Real Madrid. Eine Erfolgsgeschichte begann. Und vor den Länderspielen im März kündigte er jüngst selbst sein Comeback im Nationaltrikot an, nachdem ihn Bundestrainer Julian Nagelsmann für die Heim-EM begeistert hatte.