Autobahn-Ausbau geplant So soll die Zahl der Staus am Kreuz Köln-Süd verringert werden

Köln · Am viel befahrenen Autobahnkreuz Köln-Süd gibt es häufig Stau - und dadurch verursachte Unfälle. Die Autobahn GmbH Rheinland plant deshalb den Ausbau des Autobahnkreuzes und der Anschlussstellen an A4 und A555. Der Baubeginn liegt allerdings noch in weiter Ferne.

11.01.2024 , 16:00 Uhr

Ab 2031 sollen am Autobahnkreuz Köln-Süd umfangreiche Baumaßnahmen starten. Ausgebaut werden auch Teile der A4 und A555. Foto: Autobahn GmbH Rheinland

Das Autobahnkreuz Köln-Süd verbindet den Kölner Süden mit dem regionalen und überregionalen Verkehr und die Autobahnen 4 und 555 miteinander. Aber: Der Verkehr kommt an dem wichtigen Verkehrsknotenpunkt immer wieder zum Stocken, es entstehen Staus, in deren Folge sich die Unfallgefahr erheblich erhöht. Die Staus belasten nicht nur Autofahrer, sondern auch Anwohnende mit Lärm und die Umwelt mit erhöhten Schadstoffemissionen. Die Autobahn GmbH plant deshalb bis 2036 den Aus-und Umbau des Kreuzes Köln-Süd. Geplanter Baubeginn: 2031 mit einer Bauzeit von 5 Jahren. Die Kosten schätzt die Bauherrin bisher auf 160 Millionen Euro.