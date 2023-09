Basketball-WM Krimi und Paris-Ticket: DBB-Team im Halbfinale gegen die USA

Die Chance dazu hat er direkt am Freitag (14.40 Uhr/Magentasport) auf der größtmöglichen Bühne: im WM-Halbfinale gegen Olympiasieger USA. 21 Jahre nach Bronze in den USA könnten Schröder und Co. dann die zweite Medaille in der deutschen WM-Geschichte klarmachen und erstmals in ein WM-Finale einziehen. „Am Ende sind wir happy. So ein Spiel muss man gewinnen, das gehört dazu in so einem Turnier“, sagte Daniel Theis nach dem Krimi, bei dem ein Dreier von Davis Bertans in letzter Sekunde beinahe alles auf den Kopf gestellt hätte. „Ich habe gebetet“, sagte Johannes Thiemann über die verrückte Schlusssequenz. Der Wurf von Bertans landete auf dem Ring, Deutschland gewann.