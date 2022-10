Chinesische Beteiligung : Kritik an Hafen-Deal: „Falsches Signal für ganz Europa“

Berlin Der Kanzler macht Druck - und das Kabinett den Weg frei für den Einstieg eines chinesischen Konzerns am Hamburger Hafen. Die Union schäumt: Die SPD habe aus der „Naivität bei Nord Stream 2“ nicht gelernt.

Erfahrungen mit Russland belasten Deal

Steinmeier: „Wir müssen einseitige Abhängigkeiten verringern“

Neubewertung der Beziehung

China ist wichtigster Handelspartner

Reedereibeteiligungen an Terminals sind in der globalen Containerlogistik üblich. Beispielsweise ist Hapag-Lloyd am Hamburger HHLA-Terminal Altenwerder beteiligt und Maersk hält Anteile an einem Terminal in Bremerhaven. Cosco selbst hält allein in Europa bereits Beteiligungen an acht Terminals.