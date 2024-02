Nationalmannschaft Kroos erhört Nagelsmanns Comeback-Ruf: „Bock“ auf die EM

Sein spektakuläres und auch riskantes DFB-Comeback verkündete Toni Kroos so schnörkellos, wie der Weltmeister von 2014 auf dem Fußballplatz seine Pässe spielt. „Leute, kurz und schmerzlos: Ich werde ab März wieder für Deutschland spielen“, verkündete der 34 Jahre alte Mittelfeldspieler von Real Madrid via Instagram. Kroos kehrt also ins DFB-Team zurück - und ist damit Julian Nagelsmanns nächster prominenter Hoffnungsträger für eine erfolgreiche Heim-EM in diesem Sommer.