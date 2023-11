Prozesse Krypto-Unternehmer Bankman-Fried wegen Betrugs verurteilt

Es war das Ende einer ungewöhnlichen Art von Unternehmensführung: Die Freunde und Top-Manager wohnten zusammen in einer Art Reichen-WG in einem mehr als 30 Millionen Dollar teuren Penthouse auf den Bahamas. Dort wurde Bankman-Fried im vergangenen Dezember festgenommen, anschließend lieferte man ihn an die US-Justiz aus. Aus den ursprünglichen zwölf Anklagepunkten wurden sieben, weil der Rest nicht in der Auslieferungsvereinbarung erwähnt war.