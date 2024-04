Zum 125. Geburtstag des Schriftstellers Warum wir häufiger zu Erich Kästners Büchern greifen sollten

So eine Gastprofessur eines 61-jährigen Seniors ist an sich nichts Besonderes. Es sei denn, beim „Herrn Professor“ handelt es sich um Andreas Joachim Wolfgang Konrad Frege, auch bekannt als Campino und Sänger der Toten Hosen. Genau so kam es in dieser Woche an der Heinrich-Heine-Universität in Campinos Heimatstadt Düsseldorf. Und in seiner Vorlesung mit dem Titel „Liebeserklärung an die Gebrauchslyrik“ erwähnte der Musiker einen Namen immer wieder: Erich Kästner, der für ihn stets Lieblingsdichter und Inspirationsquelle gewesen sei.