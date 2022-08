„Bühne frei für Beethoven“ : 1400 Schülerinnen und Schüler musizieren in Bonns Innenstadt

Dirigenten Cristian Macelaru über die Tour : WDR Sinfonieorchester spielt bei der Eröffnung des Beethovenfestes Cristian Macelaru, der Chef des WDR Sinfonieorchesters, spricht über seine Gastspiele, unter anderem in London, und seinen Artist in Residence. Die Tour endet am Eröffnungswochenende des Beethovenfests in Bonn.