Jazzfest im Post Tower Absolute Entschleunigung

Dem das Baylor-Project das Prinzip absolute Entschleunigung entgegensetzte. Jean Baylor kostet jeden Ton mit ihrer souligen, warmen Stimme aus, skatet mit hauchendem Sopran, füllt den Saal mit ihrem in den Tiefen rauen Stimmvolumen. Wunderbar. Besonders eindrucksvoll, wenn sie mit dem ausgezeichneten Terry Brewer am Piano in einen Dialog tritt oder mit dem satten Ton von Keith Loftis Tenorsaxofon wetteifert. Auch Loftis ist ein Meister des intensiven Spiels und der Entschleunigung, lässt aber bisweilen durchblitzen, dass er auch anders kann. Aber in der Post Tower Lounge ist Schmusejazz in Vollendung angesagt und alles zugeschnitten auf Jean Baylors hinreißenden Gesang. Da blieb für den Gatten Marcus, der früher einmal Drummer der Fusionband Yellowjackets war, Zeit genug, seinen Arbeitsplatz zu verlassen, um mit dem Smartphone ausgiebig seine Frau, die Kollegen und das schwelgende, hingerissene und am Ende wild applaudierende Publikum zu filmen und Selfies zu machen. Der Instagram-Account will gefüttert werden. Am Schlagzeug gab er dann alles.