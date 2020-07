Nur sonntags geöffnet : Kunstmuseum der Uni Bonn öffnet nach Corona-Pause wieder

Bonn Das Akademische Kunstmuseum der Bonner Universität öffnet an diesem Sonntag nach der Corona-Pause wieder – und bereitet vor der Sanierung noch einen Mega-Umzug der antiken Statuen und Reliefs vor.

Die strahlend weißen Götter, Helden, Krieger, tanzenden Faune und Sportler sind gewissermaßen auf dem Sprung. Noch in diesem Jahr sollen die rund 2700 Gipsabgüsse antiker Statuen und Reliefs und die 25 000 Originale aus Marmor, Ton, Bronze und Glas in maßgeschneiderten Transportkisten den klassizistischen Bau am Hofgarten verlassen.