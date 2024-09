Telekom-Preis im Kunstmuseum Alexa und ein neuer Kunstpreis für Bonn

Alexa, die allwissende, aufreizend besonnene und freundliche Stimme von Amazon, sorgt für Heiterkeit und Ängste: Während die smarte Sprachassistentin bei einsamen Menschen soziale Lücken füllt, warnen Datenschützer davor, ihr zu viel anzuvertrauen, da das Gesagte auf Google-Servern gespeichert werde. Kritiker raten zu folgendem Befehl: „Alexa, lösche alles, was ich jemals gesagt habe.“ Alexa ist die wohl populärste Anwendung von Künstlicher Intelligenz (KI) und hat die 1987 in Boston geborene, in Los Angeles lebende und lehrende Künstlerin Lauren Lee McCarthy zu dem 2016 begonnenen Langzeit-Projekt „Lauren“ inspiriert.