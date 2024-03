Die Sehnsucht nach der guten. alten Zeit Alles so schön retro hier: Darum ist Nostalgie etwas Gutes

Analyse · Immer schneller, so scheint es, geht es in die Zukunft. Und die scheint nicht immer erquicklich. Vielleicht ist das der Grund dafür, dass Retro und Vintage hoch im Kurs stehen. Aber war die Vergangenheit wirklich so viel besser?

09.03.2024 , 11:00 Uhr

Ach, die Fünfziger! „Liebeskummer lohnt sich nicht, my Darling“: Das gilt auch für die Erinnerungen an die „gute alte Zeit“. Dennoch besteht über die heilsame Wirkung von Nostalgie inzwischen weitgehend Einigkeit. Plattformen zum Stillen der Sehnsucht gibt es genug FOTO: DPA Foto: picture alliance / dpa/dpa

Von Rüdiger Franz Redakteur Bonn