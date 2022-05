Nachruf : Als Mafioso ein Magier: Ray Liotta mit 67 Jahren gestorben

Ray Liotta, aufgenommen 2021 in New York. Foto: dpa/Greg Allen

Bonn Weltruhm fiel ihm 1990 mit Martin Scorseses Film „Goodfellas“ zu. Der US-Schauspieler Ray Liotta ist im Alter von 67 Jahren gestorben.

Es gibt Szenen, die Schauspieler zur Legende und Filme zu Klassikern machen. Der amerikanische Darsteller Ray Liotta verkörperte in Martin Scorseses Meisterwek „Goodfellas“ aus dem Jahr 1990 den Mafioso Henry Hill. Er sagt als Kronzeuge gegen das organisierte Verbrechen aus und wird ins Zeugenschutzprogramm der USA aufgenommen. Zuvor badet er gleichsam im Glamour eines luxuriösen Gangsterlebens, mit Vorzugsbehandlung in Restaurants und Clubs, viel Geld und Nervenkitzel; Drogen sind auch im Spiel.

In mindestens zwei Situationen des Films schrieb Liotta Kinogeschichte. Einmal ist er im Verbrecher-Kreis von Typen wie Tommy DeVito (Joe Pesci) zu sehen, der schwadronierend den Ton angibt und die Gesellschaft zu hysterischen Lachern animiert. „You’re a funny guy“, rezensiert Liotta als Henry Hill den Auftritt. Ein lustiger Kerl. Keine gute Idee, denn Tommy ist ein Psychopath und foltert den alsbald konsternierten Henry mit der wiederkehrenden Frage „Funny how?“

Er schwitzt Todesangst aus

Liotta schwitzt in diesem Augenblick Todesangst aus, bewahrt gleichzeitig eine provozierend heitere Fassade und zieht seinen Kopf mit intelligenten verbalen Finten aus der Schlinge. Die Szene verfolgt Michael Ballhaus’ Kamera ebenso fasziniert wie das Kinopublikum. Teil zwei von Liottas Schauspiel-Meisterklasse ist eine vom Kokain beeinflusste Autofahrt, bei der Henrys sich absurd steigernder Verfolgungswahn eine reale Grundlage hat: Bundesbeamte sind ihm auf der Spur. Selten ist Paranoia so brillant dargestellt worden, der Song „Jump Into The Fire“ von Harry Nilsson begleitet die psychische Irrfahrt auf perfekte Weise. Der Film, in dem er sich neben Pesci und Robert De Niro souverän behauptete, stellte den Höhepunkt in Liottas Karriere dar. Rollenangebote für Figuren mit kriminellem Hintergrund flogen ihm verständlicherweise zu.

Durchbruch 1986

Seinen Durchbruch in Hollywood hatte der Schauspieler, der 1954 in Newark geboren wurde, 1986 mit einer Krimikomödie. Jonathan Demme holte den Neuling mit Melanie Griffith und Jeff Daniels für „Gefährliche Freundin“ vor die Kamera. Mit Kevin Costner drehte er „Feld der Träume“, mit Brad Pitt den Krimi „Killing Them Softly“, mit Ryan Gosling das Drama „The Place Beyond The Pines“. Im vergangenen Jahr war er in „The Many Saints Of Newark“ zu sehen. Der Gangsterfilm erzählt die Vorgeschichte der TV-Serie „Die Sopranos“.

Im Innern ganz weich

„Ray war mein Komplize in ‚Shades Of Blue’“, schrieb Jennifer Lopez auf Instagram über die gemeinsame Krimiserie (2016 bis 2018) über korrupte Polizisten. Sie würdigte Liotta als „Verkörperung des harten Kerls, der im Innern aber ganz weich war“. Taron Egerton beschrieb die Dreharbeiten mit Liotta für die neue Thriller-Serie „Black Bird“ (ab Juli bei Apple TV+) als tiefgehendes Erlebnis. „Ich habe nie zuvor eine so natürliche, warme Beziehung mit einem anderen Darsteller gehabt. Er war so großherzig.“

Ein persönliches Wort sei an dieser Stelle gestattet. Es war ein seltenes Glück, Liotta 2015 in einem Lebensmittelladen um die Ecke vom Central Park in New York gegenüberzustehen: Gelegenheit für ein Autogramm, vielleicht sogar ein kurzes Gespräch. Liotta konnte offenbar Gedanken lesen. Sein durchdringender Blick signalisierte: Lass mich in Ruhe.

Am Donnerstag ist der Darsteller mit 67 Jahren gestorben. Liotta hielt sich zu Dreharbeiten in der Dominikanischen Republik auf und starb offiziellen Angaben zufolge „völlig überraschend“ im Schlaf.

