Alte Menschen in Kunst und Kultur Altersbilder: Thementag und Ausstellung

Mit einem eindrucksvollen Veranstaltungspaket widmet sich die SK Stiftung Kultur der Sparkasse KölnBonn dem Thema Altern in Kultur und Kunst in Köln. „Blick in die Zeit – Alter und Altern im fotografischen Porträt” ist die Schau in der Fotografischen Sammlung, Im Mediapark 7, überschieben. Ab 2. März sind mehr als 170 Fotos von Christian Borchert, John Coplans, Imogen Cunningham, Deanna Dikeman, Jess T. Dugan, Albrecht Fuchs, Katja Kerstin Hock, Manfred Jade, Evi Lemberger, Maria Göckeritz, Andreas Mader, Helga Paris, Natalya Reznik, Martin Rosswog, August Sander, Cindy Sherman, Daniel Schumann, Wilhelm Schürmann und Larry Sultan zu sehen. Der Bogen reicht von klassischen Arbeiten zum Thema bis bis zu zeitgenössischen Positionen.