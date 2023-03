"Der vermessene Mensch" von Lars Kraune Am Ende doch nur ein Feigling

Der Doktorand Alexander Hoffmann (Leonard Scheicher) hegt gewisse Zweifel an der herrschenden Lehrmeinung. Und die Dolmetscherin Kezia Kambazembi (Girley Charlene Jazama), die sich mit Tränen im Gesicht der entwürdigenden Vermessung unterzieht, wird diese Zweifel bestärken. Denn die ehemalige Missions-Schülerin ist intellektuell gebildet, kennt sich mit Literatur, Mathematik und Philosophie aus. In seiner Antrittsvorlesung versucht Hoffmann das Auditorium vergeblich davon zu überzeugen, dass der jungen Herero-Frau ein höherer Bildungsgrad nur durch äußere Umstände und nicht durch genetische Veranlagung versagt blieb. Wenige Jahre später bekommt Hoffmann die Chance selbst in die Kolonie zu reisen. Nach einem Aufstand hat die kaiserliche Armee einen blutigen Krieg gegen die Herero begonnen. Der Ethnologe soll Artefakte und Schädel der ermordeten Afrikaner einsammeln, nach denen an den deutschen Universitäten eine große Nachfrage besteht. Und natürlich hofft er auch darauf Kezia wiederzusehen. Nach historischen Schätzungen wurden zwischen 1904 und 1908 bis zu 60.000 Herero und rund 10.000 Nama in diesem ersten Genozid des 20. Jahrhunderts ermordet. Wenn es um die Aufarbeitung der Kolonialzeit geht, hat man sich hierzulande etwas bedeckt gehalten.