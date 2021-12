Geschenktipp der Feuilleton-Redaktion : Am Strand auf Kreta

Bonn Geschenktipps von der Feuilleton-Redaktion: Das Jazztrio Continuum begibt sich mit seinem neuen Album auf eine musikalische Reise

Es sind klingende Bilder, innere Landschaften, die sich auftun, wenn das Jazztrio Continuum – Jens Piezunka (Kontrabass), Martin Flindt (Gitarre) und Dirk Piezunka (Saxofon) – sich auf die Reise begibt. Oft sind es Reiseimpressionen, die zu Kompositionen animieren, eine Wanderung auf der Kanareninsel La Gomera, der Weg zu einem Strand auf Kreta. Corona sei auf Kreta nicht so präsent gewesen, erinnert sich der Komponist Flindt. Entsprechend entspannt hört sich denn auch „Klisidi“ an, eine von elf sehr schönen, sanft ins Ohr gehenden Nummern, die das Trio in der Corona-Zwangspause eingespielt hat. „Inner Movement – behind the barrier“ (Starfish Music) heißt die äußerst hörenswerte CD, das bereits fünfte Album des Ensembles.