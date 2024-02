Neu im Kino: „Kraft der Utopie“ Architektur trifft Poesie

Le Corbusiers Planstadt-Konzept ist selbst 70 Jahre nach der Realisation noch gut erkennbar – dank eines strengen Edikts des Architekten, das Verdichtung und große Eingriffe verbietet. Die Stadt ist Unesco-Weltkulturerbe, was insbesondere für den Regierungsbezirk Kapitol-Komplex gilt. Wie sehr sich der westliche Rationalismus der Moderne mit dem Lebensstil der Inder vermischt hat, vielleicht auch, was Le Corbusiers Utopie in den Köpfen und im Miteinander verändert hat, erzählt die brillante Dokumentation. Die ist weit mehr als ein Film über einen der bedeutendsten Architekten des 20. Jahrhunderts und sein Projekt, „das Werk meines Lebens“. Vielmehr ein Film über Freiheit und Entfaltung, über die Poesie von Materialien, Licht und Farbe – und Menschen, die sich in diesen Bauten der Moderne sichtlich wohlfühlen. Gaukler, Straßenmusikanten und Tänzer, knallbunte Busse, heilige Kühe und Hunde, Fahrrad- und Autofahrer haben dieser Planstadt Leben eingehaucht, setzen das um, was Le Corbusier mit „Die Utopie ist die Realität von morgen“ meinte. Die Autoren des Films sprachen mit Künstlern und Architekten sowie etlichen Bewohnern der Stadt, die den Kinogänger mit in ihre Welt nehmen. Ein spannendes Abenteuer. Film-Matinee am 25. Februar, 11 Uhr im Bonner Rex. Rex