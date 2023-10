Neues vom neuen „Asterix“ Asterix und Obelix und die Achtsamkeit

Alarmierendes kam jetzt in Paris auf den Tisch, als die Macher des neuen „Asterix“-Bandes Details aus dem am 26. Oktober erscheinendem Heft „Die weiße Iris“ verrieten: Weniger Wildschwein, mehr Gemüse, Konflikte mit Worten lösen, statt mit Backpfeifen. Müssen die tapferen Gallier jetzt mit dem Achtsamkeits-Strom schwimmen, wird der verfressene Schlägertyp Obelix auf seine alten Tage woke? Die Fans, die auf den Band warten, Startauflage fünf Millionen Exemplare weltweit, davon 1,7 Millionen in Deutschland, halten die Luft an. Es wäre nicht der erste Versuch, das von Albert Uderzo und René Goscinny 1959 zum Leben erweckte kleine, aufsässige gallische Völkchen zu domestizieren und auf den Pfad der Political correctness zu führen. Die Storys seien rassistisch, würden übelste kolonialistische Stereotype bedienen, seien gewalttätig und sexistisch, trügen zur Verrohung der Jugend bei: Was wurde nicht alles gegen „Asterix“ vorgebracht.