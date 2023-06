Neu im Kino Darum geht es bei „Asteroid City“ von Wes Anderson

In seinem neuen Film „Asteroid City“ legt er gleich mehrere Rahmenhandlungen ineinander. In deren Innerem befindet sich das Wüstenstädtchen Asteroid City, das Handlungsort eines Theaterstückes des Bühnenautors Conrad Earp (Edward Norton) ist, über dessen Inszenierung am New Yorker Broadway durch Regisseur Schubert Green (Adrien Brody) wiederum der Moderator einer TV-Show (Bryan Cranston) berichtet. Während im Jahre 1955 am fernen Horizont über der Wüste Nevadas die Rauchpilze der Atombombenversuche malerisch in den Himmel steigen, soll in Asteroid City der jugendliche Wissenschaftsnachwuchs ausgezeichnet werden. Der Ort ist zu bescheidenem Ruhm gekommen, weil hier vor 3000 Jahren ein Asteroid niedergegangen ist, der nun als Touristenattraktion ausgestellt wird.