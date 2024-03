Kinga Glyk in der Harmonie Auf dem Weg zum Superstar

Kinga Glyk als Senkrechtstarterin zu bezeichnen, wird ihr kaum gerecht: Spätestens seit ihrem zweiten Album „Happy Birthday“ und ihrer erfolgreichen Youtube-Cover-Version von Eric Claptons „Tears in Haven“ überschlagen sich Kritikerinnen und Kritiker mit Lob und suchen nach den am besten passenden Superlativen für die Bassistin. Manche bezeichnen die 27-Jährige gar als designierte Nachfolgerin von Jaco Pastorius. Die Messlatte liegt also hoch, vielleicht sogar (noch) zu hoch für eine Musikerin, die immer noch auf der Suche nach sich selbst ist. Auf diesem Weg ist sie allerdings schon erstaunlich weit, wie sie jetzt auch im Rahmen des „Over the Border“-Festivals bei einem Konzert in der Harmonie beweist. Dort erweist sie sich als überaus dynamisch, kraftvoll, eigenwillig – und überaus experimentierfreudig.