Michael Wollny im Kammermusiksaal Auf der Rückseite des Mondes

Das auch in anderer Hinsicht besonders war. Denn der 45-Jährige erlaubte dem Publikum nicht nur einen Einblick in seine psychische Verfassung während der Pandemie. Er bedankte sich auch ganz explizit bei wichtigen Wegbereitern, verehrten Musikern, Mentoren und Lehrern mit eigenen und fremden Stücken, die mehr oder weniger vom Alleinsein und der Einsamkeit handeln. Das reichte von einer wunderbaren Hommage an Tori Amos mit einer Interpretation von ihrem Song „Father Lucifer“ über seinen „Entdecker“ und Lehrer Chris Beier sowie die Pianistin Jutta Müller-Vornehm und ihre Liebe zu Paul Hindemiths „Sonatine Nr. 7“ bis hin zu seinem Lehrer John Taylor, den er einmal „eine Art Übervater des europäischen Jazzpianos“ nannte.