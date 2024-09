Bonner „Tanzwelten“ in der Bundeskunsthalle Aufforderung zum Moonwalk – was den Tanz zum Ereignis macht

Erst tanzen, dann nachdenken“: Der Aufforderung der Bundeskunsthallen-Intendantin Eva Kraus kommt man bei dieser Ausstellung nur zu gerne nach. Schon im Foyer flimmert „Dance First Think Later“ vor einer Tanzfläche, die die Künstlerin und Aktivistin Marinella Senatore aufgestellt hat, wie es sie schon bei Biennalen und Manifestas getan hat, und das Publikum zum kreativen Abtanzen auffordert. Und so eine Brücke schlägt von Kunstraum zu den Plätzen in Sanatores kampanischer Heimat, auf denen man sich zum kollektiven Schwof trifft. In Samuel Becketts Stück „Warten auf Godot“ sagt Estragon: „Perhaps he could dance first and think afterwards...“ Worauf Pozzo meint, nichts leichter als das, das ist der Gang der Dinge.