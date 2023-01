Erna Pinners "Curious Creatures" : Aufregung im Biotop

Erna Pinner: Koboldmaki. Foto: Pinner

Bonn Faszinierende Tierwelt, spektakuläre Perspektive: Bonner Verlag bringt Erna Pinners im Londoner Exil realisiertes Buchprojekt „Curious Creatures“ komplett auf Deutsch heraus.

Seine Augen haben etwas Irres. Comiczeichner pflegen so Figuren im LSD-Rausch oder dergleichen wiederzugeben. Aber dieser Koboldmaki ist einfach nur wachsam, fixiert den Betrachter mit seinem wilden Blick, beziehungsweise „hungrigen Laternen-Augen“, wie die Biologin Erna Pinner das nennt. Und konzentriert sich auf eine kleine Echse, in die er herzhaft hineinbeißt. Sich ansonsten recht possierlich an einem Ast festhält. Die Nahrungsaufnahme ist die Lieblingsbeschäftigung des kleinen Primaten, der in Gefangenschaft im Schnitt täglich rund zehn Grashüpfer oder fünf Eidechsen verspeist, in freier Wildbahn in Südostasien und den Philippinen selbst Mäuse nicht verschmäht. Gerade einmal zwölf Zentimeter misst der Koboldmaki von der Schnauze bis zum Schwanzansatz. Der Schwanz ist 25 Zentimeter lang. Dass der Maki eine Art Dinosaurier ist, erfahren wir auch von Pinner, sind doch die in Felsenschichten von Südkalifornien und Wyoming gefundenen fossilen Knochen des Winzlings „einige 50 Millionen Jahre“ alt.

Begabte Überlebenskünstler

Wir finden diese sprachlich sehr eloquente, in den Details gut recherchierte Beschreibung des Koboldmakis neben der schönen Zeichnung, die ebenfalls von der Autorin stammt, im Buch „Curious Creatures“. Zoologisches Wissen, gepaart mit Sprachwitz wird hier sehr spannend und originell aufbereitet. Dabei verzichtet Pinner auf die übliche Gliederung in Gattungen oder Verbreitungsgebiete. Vielmehr geht die Naturforscherin nach möglichst spektakulären Themen vor, betrachtet die Natur als Crossover äußerst begabter Überlebenskünstler im Tierreich. Der Koboldmaki firmiert mit dem Ostafrikanischen Kurzkopffrosch und dem Helmbasilisken im Kapitel „Eine Parade der Kuriositäten“.

Für ein breites Publikum

Curious Creatures Cover Foto: Weidle

Es gibt in Pinners Buch „Vögel, die nicht fliegen können“, etwa den Dodo oder den Riesenalk, ferner „Insekten mit sonderbaren Körperformen und Lebensgewohnheiten“, darunter die Teufelsblume, und „Wassertiere, die Luft atmen“. Ihr Buch hat Kapitel wie „Symbiose und Parasitentum“, „Camouflage“ oder „Was nicht alles aus einem Ei schlüpft“. Tiere, die mit dem Kopf nach unten hängen, sind Pinner ebenso einer Betrachtung wert, wie „Vierfüßler, die fliegen“. Durch die Bank sehr lebendig beschrieben und akkurat gezeichnet. Pinners Buch „Curious Creatures“ richtet sich in erster Line nicht an Spezialisten, sondern an ein naturkundlich interessiertes Publikum und lässt zwischen den Zeilen und Zeichnungen eine fachlich breit gebildete, neugierige und exzellent recherchierende Biologin erkennen, die das Staunen, die Freude an der Natur und Begeisterungsfähigkeit nicht verlernt hat. Das Buch erschien 1951 mit 152 Illustrationen unter dem Titel „Curious Creatures“ in England – da war die Autorin 61 Jahre alt – und vier Jahre später unter dem Titel „Wunder der Wirklichkeit“ in Deutschland, allerdings mit nur 61 Illustrationen aus der Originalausgabe. Pinner hatte selbst ihren englischen Text ins Deutsche übersetzt.

Publikationen und Ausstellungen

Der Bonner Weidle Verlag hat nun „Curious Creatures“ mit allen 152 Zeichnungen in einer sehr ansprechenden deutschen Neuausgabe herausgebracht. Eine Initiative der Verlegerin Barbara Weidle, die seit Jahren über Pinner forscht, die Künstlerin in einer Reihe von Ausstellungen – unter anderem im August Macke Haus – präsentiert hat. Die Kunsthistorikerin und ehemalige Redakteurin des General-Anzeigers führt in ihrem lesenswerten Nachwort in das Leben und Werk der Künstlerin und Naturwissenschaftlerin ein.

Pinner wurde 1890 als Spross einer großbürgerlichen jüdischen Familie in Frankfurt geboren, entdeckte schon bald ihren Hang zur Kunst, studierte bei Lovis Corinth, Félix Vallotton, Maurice Denis und Paul Sérusier. In den 1920ern verkörpere Pinner nahezu perfekt den Typ „Neue Frau“, „elegant, androgyn, klug und tatkräftig“, schreibt Weidle. Pinner hat gut besprochene Ausstellungen, wird für ihre Tierdarstellungen gelobt, macht sich mit lebensgroßen Puppen einen Namen. Sie illustriert zum Beispiel Werke des Schriftstellers Kasimir Ebschmid, mit dem sie als glamouröses Paar ausgedehnte Reisen durch Südeuropa, später durch den Nahen Osten, Afrika und Südamerika unternimmt (1931 erscheint ihr Buch „Ich reise durch die Welt“). Sie verkehrt mit Autoren wie Theodor Kolb und René Schickele.

Kontakt mit Bernhard Grzimek

Pinner ist eine akribische Rechercheurin. 1919 zahlt sie einen hohen Preis dafür, wird bei den Forschungen für „Das Schweinebuch“ mit dem Polio-Erreger infiziert, erkrankt und bleibt gehbehindert.

Die Nazis schließen sie 1935 aus der „Reichskammer der Bildenden Künste“ aus, Pinner emigriert nach England, wo sie bis zu ihrem Tod 1987 lebt. Ebschmid bleibt in Deutschland, heiratet. Pinner und Ebschmid nehmen den Kontakt 1946 wieder auf, bleiben ein Leben lang befreundet. Im Exil lernt sie den Leiter des Londoner Zoos, Julian Huxley, kennen, der Pinners „Tierskizzen aus dem Frankfurter Zoo“ (1927) kannte und sie in die London Zoological Society einführt. Dass sie „Biologie nachstudierte“, erwähnt sie in einem Brief an Ebschmid.

Allmählich gewinnt das Projekt „Curious Creatures“ an Kontur. 1951 erscheint es, wird in mehrere Sprachen übersetzt, von der Kritik freundlich bis hymnisch aufgenommen. Über das Buch entsteht ein Kontakt zu Bernhard Grzimek, damals Chef des Frankfurter Zoos. Man korrespondiert. Und Pinner schreibt über den populären Tierforscher „Das weitaus interessanteste Tier unter all seinen Tieren ist er selbst. Ein toller Mann.“