12. Jazzfest Bonn endet : Ausgelassene Party zum Finale

Bonn Das 12. Jazzfest Bonn endet mit der Jazzrausch Bigband und Toytoy im unbestuhlten Telekom Forum. Da war Party angesagt

Mit einer ausgelassenen Party und in glänzender Stimmung ist am Samstagabend das 12. Jazzefest Bonn im Telekom Forum zu Ende gegangen. Ein Blick in die Zukunft, wenn man so will: Mit sehr jungen Musikern und Jazz-Arrangements im Techno-Stil – oder umgekehrt – servierte die Jazzrausch Bigband aus München eine Mischung aus pumpenden, basslastigen und mit voller Bläserpower agierenden Beats und hinreißenden Soli. Der dritte Auftritt dieser tollen Bigband bei einem Bonner Jazzfest. Nach nicht enden wollendem Jubel und der dritten Zugabe besteht kaum ein Zweifel, dass man Jazzrausch bald wieder in Bonn beim Jazzfest erleben wird. Heißt es doch im Rheinland: „Einmal ist keinmal. Zweimal ist eine Wiederholung – dreimal eine Tradition.“