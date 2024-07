Dada-Ausstellung im Arp Museum Ausstellung enthüllt das Rätsel der „Baroness“

Das umgedrehte, mit „R. MUTT“ signierte und „Fountain“ (1917) genannte weiße Urinal von Marcel Duchamp hat schon Generationen von Kunstfreunden irritiert. Ein Alltagsding im Kunstkontext – das Readymade als eine der großen Erfindungen der Kunst? Es gibt schon länger Zweifel an Duchamps Autorschaft. In den Kreisen der New Yorker Dadaistinnen war das Phänomen Readymade diskutiert worden, die exzentrische und witzige „Baroness“ Elsa von Freytag-Loringhoven, Dichterin, begnadete Tänzerin, Nackt-Modell und Kettenraucherin, wird gerne als Erfinderin des Readymades ins Spiel gebracht. „Ich bin nicht ‚bekannt genug’ geworden, und so werde ich vergessen“, schrieb sie an die befreundete Schriftstellerin Djuna Barnes. So ist es fast passiert.