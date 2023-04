Ausstellung im Frauenmuseum Ausstellung im Frauenmuseum feiert generationenübergreifenden Feminismus

„Das beste Alter ist dann, wenn Körper und Seele in Verbindung zueinander stehen“, sagt Sabine Huth. Im Film „I know how it feels to be free“ lässt sie verschiedene Menschen vor der Kamera malerisch agieren und man ist verblüfft, wie das Körperbild und die Gefühlswelt der Probanden schließlich ihren Ausdruck auf der großen Papierbahn finden. Rebecca Thomas zeigt sich mit zwei Arbeiten sowohl kämpferisch als auch fragil. Während sie in der älteren Fotoserie „unsichtbar“ den Prozess ihres eigenen Verschwindens begleitet, belegt das Selbstporträt von 2022 „Mein Wille“ ein neues Selbstbewusstsein. „Mein Wille geschehe“ steht auf ihrer Stirn, zugleich Kampfansage und Selbstversicherung. Das Lebensgefühl von Jiayi Li, der jüngsten Künstlerin in der Ausstellung zeigt sich in der raumgreifenden Installation „Ein-Ausgänge“, in der sie das moderne Nomadentum in Szene setzt. Eine Art Jurte, zusammengenäht aus blauen Ikea-Taschen wird zur Metapher für ein schnelles und billiges, aber letztlich schutzloses Leben. Mit den Mitteln der Ironie schafft schließlich Katja Gehrung mehrdeutige Fotografien. Sie inszeniert sich selbst als „Rabenmutter“ mit Vogelmaske oder mit Fernglas auf dem zugefrorenen See in „Kein Mann in Sicht“.