Enten und mehr Ausstellung von Antje Fuß im Gärtnerhaus in Bonn

Vor allem in den größeren Formaten entsteht eine Bildwelt, in der es zwar Hinweise auf die uns bekannte Dingwelt gibt, wie eine flüchtig gemalte Lampe, ein Vogel oder ein T-Sirt. Aber das, was sich da auf der Filzpappe abspielt, besteht aus unterschiedlichen Versatzstücken, die vordergründig keinen Sinn ergeben und doch ihrer eigenen Logik folgen. Antje Fuß arbeitet mit Acryl und Grafit, sie verwendet Lehm, Bienenwachs und Bitumen und das gibt den Arbeiten eine vielschichtige Materialität, die man langsam entdeckt. Auch der Humor, der sich in Bildtiteln oder malerischen Andeutungen verstecken kann, zeugt von einer Künstlerinnenpersönlichkeit, die den Ernst des Lebens ebenso schätzt wie die Absurdität und sich eine Leichtigkeit bewahrt hat. Ach so ist das, denkt man beim Verlassen der Ausstellung.