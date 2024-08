CD-Tipp: Neues von Brad Mehldau Bach spielt Mehldau

Wenn man sich in Mehldaus Bach eingehört hat, sollte man den nächsten Schritt wagen, bei dem der Jazzpianist im Album „Après Fauré“ (Nonesuch) mal zart, mal irrlichternd oder auch mit sattem Zugriff um die duftigen Nocturnes des Franzosen Gabriel Fauré kreist. Einer der großen Meister des Fin de Siècle, dessen Musik etwas traumwandlerisch Entrücktes und gleichzeitig Geniales anhaftet. Zeitgenossen lobten bei seinen Stücken „parfümfreien Charme und gebändigte Melancholie“. Fauré starb vor 100 Jahren in Paris. Mehldau lässt sich sanft in die Nocturnes gleiten, verschmilzt quasi mit dem Werk des Franzosen. Kein Reiben und Drängen wie beim Umgang mit Bach, sondern begeisterte Andacht. Auch schön.