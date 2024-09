Bühne frei für Beethoven 1600 junge Künstler in der Bonner Innenstadt

Weiße Handschuhe werden an das vor der großen Bühne auf dem Münsterplatz stehende Publikum verteilt. Und kurze Zeit später performen hunderte weiß verkleidete Hände die berühmte Textstelle „Alle Menschen werden Brüder“ aus Beethovens Neunter Sinfonie „Ode an die Freude“ in Gebärdensprache. Das Bundesjugendorchester spielt die Melodie der Europahymne, der Weltjugendchor leiht der Lyrik von Schiller seine Stimme.