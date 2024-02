Anthony Caro im Skulpturenpark Besuch vom Olymp

Nicht nur für Tony Cragg hat sein Bildhauerkollege Anthony Caro (1924 bis 2013) einen festen Platz im Olymp der Künste. Caro vertritt in seiner Radikalität und Verspieltheit, in seiner Bereitschaft zum Risiko – was auch zu Misserfolgen führte – und Lockerheit, mit seinem gar nicht olympischen, sondern dezidiert diesseitigen Witz und der latenten Ironie eine herausragende Position in der Bildhauerei des 20. Jahrhunderts. Ob in seinem frühen, wie ein Mobile am Boden anmutenden, sehr bunten Werk aus Aluminium-Stäben und Fragmenten aus Stahlträgern – gemeint ist „Month of May“ (1963) – oder in dem mit Trichterformen, einem Gerüstturm und einer Art Förderband ausgestatteten Werk, das an eine Blei-Mine erinnert, aber den himmelstürmenden Titel „Star Flight“ (2001 bis 2003) führt: Überall ist die unglaubliche Fantasie des Briten, seine Liebe zur absurden Konstruktion zu spüren. Absurd, weil in seinen maschinenartigen Skulpturen – der Mann hat Ingenieurwissenschaften studiert – die Funktion nur als Möglichkeitsform existiert. Es könnte funktionieren, er hat aber anderes im Sinn.