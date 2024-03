Konzert im Pantheon Bewegendes Benefizkonzert für die Ukraine

„Wir sind nur Musiker, können aber zumindest Emotionen und Sympathie wecken.“ Mit diesen ehrlichen Worten sprach Sebastian Studnitzky das aus, was ihn bewegte – und mit ihm das zahlreich erschienene Publikum im Pantheon. Hier gastierte, ganz kurzfristig anberaumt, das ukrainische Odesa Philharmonic Orchestra. Studnitzky, der als Komposition, Pianist und Trompeter in Erscheinung trat, ist der Kopf hinter der Konzertreise eines Teils des Orchesters, das von Volodymyr Dikiy geleitet wurde. Am Anfang stand die Idee, ein gemeinsames Projekt auf die Beine zu stellen. Dann kam Corona und schließlich der russische Angriffskrieg. Und so wurde das Projekt zu einem Benefizprojekt umfunktioniert und Studnitzky zum Motor des Ganzen, der hierfür auch privat in Vorleistung gegangen ist.