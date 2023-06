„Renaissance World Tour“ im RheinEnergie-Stadion Beyoncé liefert spektakuläre Show in Köln ab

„We got news for you – America has a problem“ verkündet um kurz nach 22 Uhr eine Stimme aus dem Off. Amerika hat tatsächlich viele Probleme. Aber Amerika hat auch Beyoncé. Verglichen mit ihr wirkt Superwoman wie eine Mitarbeiterin des Arbeiter-Samariterbunds. Fast zweieinhalb Stunden lang reist die 41-Jährige im ausverkauften RheinEnergie-Stadion durch ferne Galaxien, Gemälde und Militär-Camps, Medien-, Roboter- und Unterwasserwelten.