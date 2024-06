Passion von Bach Biblisches Drama in der Kreuzkirche

Rund um die im Kirchenschiff aufgebaute quadratische Bühne liegen von blutbefleckten Tüchern bedeckte Leichen, finstere Gestalten mit Stangen in den Händen stehen in martialischen Posen im ganzen Raum verteilt, manche Protagonisten gucken nur entsetzt und wenden sich vom hereinkommenden Publikum ab: Bei der szenischen Aufführung der Johannespassion von Johann Sebastian Bach in der Kreuzkirche ist man schon mittendrin, bevor die Aufführung überhaupt begonnen hat. Das hat in diesem Fall Methode, denn Gregor Horres und Stephanie Koch, auf deren Konto die Inszenierung geht, nötigen das Publikum zu ständigen Perspektivwechseln, szenisch wie musikalisch. In beiden Fällen gelingt das Unterfangen eindrücklich, szenisch, weil die Perspektivwechsel mit einer enormen Verdichtung des emotionalen Gehalts einhergehen, musikalisch, weil mit dem hauseigenen Originalklang-Orchester BonnBarock, dem Kammerchor Vox Bona, einer exzellenten Solistenriege und Karin Freist-Wissing Protagonisten am Werk sind, die nicht zum ersten Mal ein szenisches Projekt realisieren und musikalisch auf allerhöchstem Niveau agieren.