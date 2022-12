Weihnachtstipp aus der Redaktion : Bilder einer Ausstellung

Haratischwili Foto: FVA

Bonn Weihnachtstipp aus der Redaktion: Der Roman „Das mangelnde Licht“ der georgischen Schriftstellerin Nino Haratischwili geht unter die Haut.

Eine Fotoausstellung 2019 in Brüssel führt drei Freundinnen zusammen, die man in einer Art Rückblende als junge Mädchen im Jahr 1987 im georgischen Tiblissi erlebt, wie sie – illegal – in den Botanischen Garten eindringen, angefeuert von Dina. Sie ist die Mutigste des Quartetts und zugleich die Chronistin mit der Kamera. In der Ausstellung 2019 sind ihre Fotos zu sehen, aber sie lebt nicht mehr, wie der Leser erfährt. Was in den Jahren zwischen 1987 und 2019 geschah, erzählen einzelne Bilder der Ausstellung, die jeweils zu Rückblenden animieren, oder die drei überlebenden Freundinnen. Vom Bild zur Erinnerung, im Gespräch zurück in die Zeit, als die Tragödie, die wie eine düstere Wolke über der Brüsseler Ausstellung hängt, ihren Lauf nahm.

Die seit 1918 unabhängige demokratische Republik Georgien war 1921 von der Roten Armee besetzt und in die Sowjetunion eingegliedert worden und blieb dort bis zu deren Auflösung 1991. Unabhängigkeitsbestrebungen wurden niedergeschlagen, 1989 erlebte Georgien Massendemonstrationen, kam nicht zur Ruhe. Die drastische und sehr gewalttätige Geschichte Georgiens seit der Jahrhundertwende hat die in Berlin lebende georgische Autorin Nino Haratischwili in dem umwerfenden, 1200-Seiten-Epos „Das achte Leben (für Brilka)“ im Jahr 2014 niedergeschrieben. Eine fantastische, tieftraurige, packende, aufwühlende Familiengeschichte, so etwas wie „Krieg und Frieden“ unserer Tage, verfasst von einer damals knapp über 30-Jährigen. Ein Riesentalent, das Buch war ein Mega-Erfolg.

Emotional, liebevoll und toll beobachtet

Haratischwilis neuer Roman „Das mangelnde Licht“ (Frankfurter Verlagsanstalt, 831 S., 34 Euro) konzentriert sich auf besagtes Frauenquartett, mithin auf einen vergleichsweise kleinen Ausschnitt der Geschichte dieses Landes, das unter Dauerrepression und Besatzung durch die Sowjets und deren Nachfolger stand, von Korruption, Verrat und brutalen Gewaltausbrüchen gebeutelt, zu einem rohen Moloch geworden ist.

Wie schön und nostalgisch manche Rückblicke der Freundinnen in der Brüsseler Ausstellung auch eingefärbt sind, wenn etwa Haratischwili sehr emotional, liebevoll und toll beobachtet den Hof des Hauses (und seiner Bewohner) beschreibt, in dem Keto, die Ich-Erzählerin, aufgewachsen ist, so unvermittelt und brutal explodiert in dieser Idylle die Gewalt. Haratischwili hat eine literarische Gabe, diese Extreme in einer wunderbar plastischen, zu Herzen gehenden Sprache zu beschreiben. Die 39-Jährige begeistert mit einer Dringlichkeit und Sprachwucht, die man bei anderen Autoren ihrer Generation oft vergebens sucht.