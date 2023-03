Thomas Ruff in Rhöndorf Bilder im Kopf und das Gesetz der Serie

„Ich habe ein Bild im Kopf und frage dann danach: ‚Wie bringe ich es zustande?‘“, so erklärt der Fotostar seine Strategie. In den Jahrzehnten seit 1985, als er die Klasse von Bernd Becher an der Düsseldorfer Akademie mit dem Klassen-Credo verließ: „Ich arbeite in Serien, weil man mit einer einzelnen Fotografie keine Thesen aufstellen und nichts beweisen kann“, ist unglaublich viel passiert. Ruff war geistig und thematisch permanent in Bewegung, hat das Medium Fotografie gewendet und befragt, hat sich selbst als Fotograf hinterfragt. Und hat bei der Serie „Sterne“ das erste Mal darauf verzichtet, selbst auf den Auslöser zu drücken. Gerasterte Pressefotos, historische Glasnegative und Porno- oder Manga-Fotos aus dem Internet, Arbeit mit dem digitalen JPEG-Datenkomprimierungsverfahren, Experimente mit Virtual Reality und 3D-Software: Ruff hat sich immer wieder neuesten Techniken zugewendet und sie für seine Kunst zu nutzen gewusst – was gerade sein Werk so spannend macht.