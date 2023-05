GA-Krimi-Kolumne: Der Tatort aus dem Schwarzwald Bitcoins und Klimakrise

Und weil das alles genau so vollgestopft mit Themen von vermeintlich allerhöchster Bedeutung und keins davon richtig auserzählt wird, sitzt der Zuschauer etwas fassungslos vor diesem Schwarzwald-Tatort, der bislang eigentlich immer alle Fehler vermieden hat, woran viele andere Sonntagskrimis kranken. Persönliche Probleme, allzu viel Politik, schlechte Drehbücher (in diesem Fall: Astrid Ströher). Dass vieles in diesem Krimi den Anschein einer verfilmten Schultheateraufführung hat, liegt nicht einmal am fehlenden Talent der jungen Darsteller. Christian Schmidt und Caroline Cousin schlagen sich wacker, bekommen aber einerseits von irgendwelchen Erwachsenen eine Jugendsprache in den Mund gelegt, die selbst für ungeübte Ohren seltsam falsch klingt. Andererseits drückt auch niemand auf die Bremse, wenn sie sich in Überdramatisierungen verlieren. Schultheater halt.