Buchtipp: Mediensatire „Content“ Bitterböse Satire über die Medienwelt

Früher war hier eine Kohlenzeche, erzählt Karin, dann eine Fabrik für Autoteile und jetzt eine Content-Farm. Wer hier landet? „Junge, ambitionierte, künstlerisch begabte Frischlinge, die es nie wirklich geschafft haben, aus ihrer Leidenschaft einen Beruf zu machen“, schreibt Elias Hirschl, Jahrgang 1994, in seiner bitterbösen Mediensatire „Content“ (Zsolnay, 224 S., 23 Euro). Hirschl, der kaum älter ist als seine Protagonisten, skizziert sie so: Cory bewirbt sich mit Kurzfilmen bei diversen Filmhochschulen, Yusuf schickt Motivationsschreiben an verschiedene Studienzweige, bewirbt sich für Residenzstipendien für Fotografie und bildende Kunst. Marta ist froh, dass sie der Arbeit in einer Trollfabrik entronnen ist und nun im Video-Department arbeiten darf. Karin schließlich schreibt Satirisches, seitdem sie Kind ist, hat sich bei Late Night Shows beworben. Zum Praktikum hat es aber nie gereicht. Jetzt betreibt sie „Content Writing“ für „Smile Smile“ – nur ein Übergangsjob, sagt sie, wie alle bisher. Manche beenden tatsächlich ihren Theaterwissenschaften-Bachelor, werden dann Franchise-Buchhändlerin oder Vapiano-Koch.