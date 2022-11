Eine neue Sammlung fürs Kunstmuseum Bonn : Blick hinter den Eisernen Vorhang

Bonn Clemens Fahnemann schenkt dem Kunstmuseum Bonn seine Grafik-Sammlung mit Schwerpunkt „Neue Wilde“.

Elektrisiert von den „Neuen Wilden“

Kein Wunder, dass ein junger Künstler wie der 1948 bei Münster geborene Clemens Fahnemann, der in Stuttgart und dann an der Hochschule der Bildenden Künste in Berlin studiert hatte und dort 1980 eine Galerie eröffnete, von dieser heftigen Kunst elektrisiert war. Die Ausstellungen „Bildwechsel“ und „Zeitgeist“ animierten ihn zu einem gewagten Projekt: Er, der Experte für die damals völlig unterbewerte Drucktechnik des Siebdrucks, wollte Maler, die gewöhnlich ganz spontan zur Sache gehen, dazu bringen, in dem eher kontrollierten Medium Siebdruck mit Fahnemann, der alle Tricks kennt, an der Seite zu arbeiten. Alle Nuancen der Malerei sollten im Druck erhalten bleiben – eine technische Meisterleistung.

Von Berlin nach Eitorf

Der 75-Jährige steckt voller Geschichten, immerhin musste er bei den Stars der Kunst Klinken putzen. Wie bei Penck, der gerade, „wie ein Guru umringt von Mitarbeitern“, an einem Wandbild arbeitete. „Komm vorbei“, sagte er Fahnemann. Der wartete, bis Penck alleine war, und fragte ihn wegen des Projekts. „Siebdruck ist Scheiße“, polterte Penck los. „Da habe ich mich in die Ecke geworfen, so wie mein Sohn das in der Trotzphase tat“, erinnert sich Fahnemann. Penck lenkte ein, man verabredete sich in der Druckwerkstatt, Fahnemann machte bei seinem Banker 10 000 D-Mark locker. Als Penck dann kam, lag alles auf dem Tisch bereit: Folien, Blätter, 15 Bleistifte vom härtesten bis zum weichsten und die 10 000 D-Mark. Penck war begeistert, ging zu seinem Galeristen Michael Werner, bei dem er unter Vertrag war, und sagte ihm: „Bei Fahnemann mache ich Schwarzarbeit, einmal im Jahr.“ „Er hat den Siebdruck ausgereizt“, sagt er. Blätter aus dieser sehr produktiven Phase hängen im Kunstmuseum an der Wand. Wilde, impulsive Visionen und Blicke hinter den Eisernen Vorhang, Varianten über den Zusammenbruch der Sowjetunion, über die politische Erosion im SED-Staat, über eine Zukunft, in der der es nur noch autokratische Systeme gibt.